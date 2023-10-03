شكرا لقرائتكم خبر عن المنتج الفرنسي چان لوي: سينما يوسف شاهين لها طابع خاص وتعلمنا منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل ندوة تكريم النجمة الفرنسية كارولين سيلول، وزوجها المنتج چان لوي ، خلال فعاليات الدورة 39 من مهرجان إسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، وحضر الندوة الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الاسكندرية السينمائى، المنتح فاروق صبري، المذيع إمام عمر، وأدار الندوة الإعلامية غادة شاهين .

وقال المنتج جان لوي: النجم الفرنسي ألان غونيه أثر في حياتي الفنية تأثير كبير ، فقد عملت معه في بداية حياتي كصحفي وإعلامي ، وكان هناك تلاقي وتفاهم كبير بيننا ، وعندما قررت أن أنتج كان غونيه هو أول من فكرت فيه ، وبالفعل أنتجت له عدة أفلام وبعد وفاته عرض علي بعض الأعمال لإنتاجها ولكني رفضت لأنني رأيت أن تلك الأعمال لا يستطيع أحد تقديمها سوي ألان غونيه .

وتابع: سعيد جدا بالاستقبال والحفاوة بمهرجان الإسكندرية السينمائي، وتذكرت ذكرياتي والتي تربط بدول البحر المتوسط، سينما دول البحر المتوسط دائما تجمع الشعوب ببعضها ويكونوا متحمسين لعمل أفلام سوياً، وفي النهاية الإنسانية هي التي تجمع الشعوب .

وعن سينما يوسف شاهين قال : شاهين له تابع خاص في الاخراج والسينما الذي يقدمها ، فقد تعلمنا منها وتعرفنا عن بعض منها ، شاهين فتح أفق علي الغرب والغرب فتح أفق علي الشرق من خلال شاهين ، سينما شاهين سينما مميزة وفريدة ، وبخلاف شاهين أنا مهتم بقضية المرأة وأعجبت بفيلم سيدات الأتوبيس .

ومن جانبها قالت النجمة الفرنسية كارولين سيلول: هذه هي أول زيارة لمصر وسعدت جداً بها ، فعندما وصلت مصر وجدت البهجة والسعادة والفرح، ولا أحب استخدام كلمة نستولچيا لأنها في فرنسا تستخدم للذكري التي يملؤها الحزن ، فرنسا بلد كبيرة ولكنها أصبحت عنيفة فانا كنت مفتقدة للود الذي وجدته في مصر .

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة كل من المخرجة الالبانية فلونيا كوديللي والمنتج الاسباني خوانما باجو وبالنسبة لمسابقة الفيلم القصير يرأس لجنة تحكيمها الفنان محمد رياض وعضوية اندريا لودفيتشتي من ايطاليا وعامر سالمين من الامارات وفي مسابقة الفيلم المصري يرأس لجنة تحكيمها الفنانة شرين وعضوية الناقد عصام زكريا والمونتيرة دينا عبدالسلام أما مسابقة افلام شباب مصر فترأس لجنة تحكيمها الفنانة جومانا مراد وعضوية الناقد سمير شحاته وسامي حلمي .

أيضا هناك مسابقة السيناريو التي يرأس لجنة تحكيمها الدكتور خالد عبدالجليل وعضوية كل من السيناريست محمد الباسوسي والدكتور خالد بهجت.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا .



ندوة المنتج چان لوي