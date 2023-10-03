شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عبد الرازق: أدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات استكمالا لمسيرة الانجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة غادة عبد الرازق لـ"الخليج 365" إنها تشعر بسعادة بالغة لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى للانتخابات لفترة جديدة، مشيرة إلى أنها تؤيده بفخر وذلك لاستكمال مسيرة الانجازات التي تحققت في السنوات الماضية، لافتة إلى إنها ستعطى صوتها للرئيس السيسى بكل قوة .

وعلى جانب آخر، حققت غادة عبد الرازق رواج كبير على السوشيال ميديا من خلال برومو برنماج "معكم" الذى طرحته قناة on عن حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلى، حيث تظهر غادة عبد الرازق مع ابنتها روتانا لأول مرة وأحفادها للحديث عن أعمالها الفنية وبدايتها ومواقف كثيرة في حياتها وحياة ابنتها .

وكانت النجمة غادة عبد الرازق، أشادت بالتنوع الدرامي الذي قدمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الفترة الماضية، قائلة لـ ”الخليج 365” إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت تنوعا كبيرا فى ألوان الدراما التليفزيونية فى السنوات الأخيرة، مما خلق نوع من التنافسية الجيدة بين شركات الإنتاج، بالإضافة إلى أنها حرصت على تقديم مواهب شابة حقيقية للسوق الدرامى والسينمائي والغنائي، ولنا فى ذلك أمثلة كثيرة.

وأضافت أن الشركة أتاحت الفرصة للجميع بالعمل تحت عنوان "إعلاء اسم الوطن" وتقديم أعمال درامية نستكمل منها مسيرة الريادة الدرامية والفنية، فضلا عن أن هناك تنوعا فى الأعمال وعلى سبيل المثال الشركة حرصت على تقديم الأعمال التاريخية والدينية، بعدما كانت قد ابتعدت عن المشهد فى الفترة الأخيرة، خاصة أننا من أوائل الذين قدموا تلك الأعمال فى الوطن العربى.