إلهام شاهين: كلنا مع الرئيس السيسى.. مالوش منافس وواثقين فى نجاحه

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القاهرة - سامية سيد - باركت النجمة إلهام شاهين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكده دعم الرئيس قائلة، "كلنا معاه وواثقين في نجاحه ومالوش منافس".

الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.

وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، شارك فيها الآلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة .

وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.

أكد المشاركون، أن المسيرات الحاشدة تستهدف إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين فى أنحاء البلاد، أنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات.