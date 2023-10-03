شكرا لقرائتكم خبر عن كارولين سيلول:السينما لها مذاق خاص..وجان لوي:السينما الأمريكية تغزو العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة الفرنسية كارولين سيلول، خلال ندوة تكريمها بمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في دورته الـ 39، الشكر للأمير أباظة رئيس مهرجان الاسكندرية على استضافتها هي والمنتج جان لوي في مصر وتكريمهما مؤكدين بأنهم سيذهبان أسبوعان إلى الأقصر وأسوان، وأشار جان لوي إلى أن مصر هي شغف وعشق للجميع وأن لديه ابن يعشق مصر.

وبسؤالهما عن سبب أن السينما الفرنسية ليست منتشرة مثل الأمريكية ولها جماهيرية، قالت كارولين سيلول: "السينما مثل الطعام الجيد وكل سينما ولها مذاق خاص والسينما الفرنسية والأوروبية لها مذاقها".

وأكد المنتج جان لوي، بأن السينما الأمريكية تغزو العالم ولكن ليس بها متعة، والسينما الأمريكية ممكن تكون بتتكلم عن العنف، ولكنها ليست السينما الحقيقية، عكس السينما الاوروبية حقيقية وليست قائمة علي الذكاء الاصطناعي، ولازم يحصل حالة بين صانع الفيلم والمتلقي ولازم يكون في احساس يصل لهم، اما السينما الامريكية تجارية وتستند أكثر علي الايردات.

وتابع جان لوي: أنا أحب المغامرات ولو في سيناريو كويس ممكن يكون في تعاون مشترك ويتصور في مصر، ولكن أهم شئ السيناريو يكون قوي عشان يكون في تعاون مختلف وحقيقي.

وأضاف جان لوي: احنا بنعدل حاجات في السيناريو، والمنتج مش للمال فقط ولكن لازم يشوف السيناريو اللي هو اعتماد نجاح الفيلم، ولازم يكون في حالة معينة عشان يدخل قلوب المشاهدين، ولازم يكون كل شئ مظبوط من الناحية الفنية، والفيلم بينجح بفضل الموهبة والسيناريو والممثلين الجيدين.

وحضر ندوة تكريم النجمة الفرنسية كارولين سيلول، والمنتج جان لوي في دورة مهرحان الإسكندرية السينمائى في الدورة 39، كل من الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الاسكندرية السينمائى، المنتح فاروق صبري، المذيع امام عمر.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة كل من المخرجة الالبانية فلونيا كوديللي والمنتج الاسباني خوانما باجو وبالنسبة لمسابقة الفيلم القصير يرأس لجنة تحكيمها الفنان محمد رياض وعضوية اندريا لودفيتشتي من ايطاليا وعامر سالمين من الامارات وفي مسابقة الفيلم المصري يرأس لجنة تحكيمها الفنانة شرين وعضوية الناقد عصام زكريا والمونتيرة دينا عبدالسلام أما مسابقة افلام شباب مصر فترأس لجنة تحكيمها الفنانة جومانا مراد وعضوية الناقد سمير شحاته وسامي حلمي .

أيضا هناك مسابقة السيناريو التي يرأس لجنة تحكيمها الدكتور خالد عبدالجليل وعضوية كل من السيناريست محمد الباسوسي والدكتور خالد بهجت.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا .