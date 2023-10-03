شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تستضيف العرض العالمى الأول للنسخة المرممة لفيلم "خلي بالك من زوزو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت مدينة ملبورن فيكتوريا الأسترالية، العرض العالمي الأول للنسخة المرممة لفيلم "خلي بالك من زوزو" بطولة سعاد حسني وحسين فهمي وتحية كاريوكا ومن إخراج حسين الإمام.

وحرصت الجالية المصرية والعربية وعدد من الأستراليين، على حضور العرض الذي أقيم داخل واحدة من أكبر دور العرض بالمدينة.

وتم تخصيص إيراد العرض بالكامل، لصالح مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان، وقام بتسليمه المهندس أحمد مصطفى نيابة عن الجالية إلى إدراة المستشفى عقب انتهاء العرض مباشرة.

وأكدت الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود، أن الفن والإنسانية وجهان لعملة واحدة، معربة عن تقديرها لفكرة إقامة هذا العرض وتخصيص دخله لصالح الخير، مشيرة إلى أن مثل هذه الأفكار تربط المصريين في الخارج بوطنهم.

من جانبها، قالت سيدة الأعمال المصرية نيفين الرفاعي، إن العرض هو بداية في سلسلة عروض سينمائية ومشروعات فنية قادمة الهدف منها المساهمة في المشروعات الصحية والتعليمية في بلدنا الحبيب مصر .

وأشارت إلى أن العرض شهد إقبالا كبيرا من المصريين والعرب ومجموعة من الأستراليين الذين انبهروا من تاريخ السينما المصرية ومن الأداء المتميز للنجمة الراحلة سعاد حسني في الفيلم .

وتوجهت بالشكر إلى الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود التي تحمست للفكرة بمجرد عرضها عليها وكانت داعمة لها حتى خرجت إلى النور .

من جانبها، أعربت إدارة مستشفى أهل مصر برئاسة هبة السويدي، عن تقديرها لفكرة العرض وتخصيصه لصالح المستشفى.

يذكر أن فيلم "خلي بالك من زوزو" يعد واحدا من أهم كلاسيكيات السينما المصرية، وتم ترميم نسخته العام الماضي ضمن مشروع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي استضاف العرض العربي الأول له بحضور بطله الفنان الكبير حسين فهمي وعدد من نجوم السينما المصرية والعربية.