نجلاء بدر ومراد مكرم معاً مع جديد "صوت وصورة"

ميرنا وليد - بيروت - للمرة الرابعة ، يشارك الممثلان والإعلاميان المصريان نجلاء بدر ومراد مكرم سوياً، بمسلسل جديد تحت عنوان "صوت وصورة" في دور زوجين، ومازال التصوير مستمراً، ومن المقرر عرضه عبر شاشة dmc قريبا.



وكان تشارك مراد مكرم ونجلاء بدر تقديم برنامج "اسهر معنا" عبر شاشة "النيل للمنوعات" في بداية الألفية الثالثة، كما ومثّلا سويا دور الزوجين في مسلسل "فوق مستوى الشبهات" عام 2016، وبعدها في مسلسل "شبر مية" الذي تم عرضه عام 2019، وانتقلا سويا للسينما لتقديم دور الزوجين في فيلم "ساعة إجابة".

المسلسل الجديد "صوت وصورة"، من بطولة الممثلين حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، محمد كيلاني، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب.