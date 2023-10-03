هذه علاقة آسر ياسين بـ"لعبة الموت"

ميرنا وليد - بيروت - انضمّ الممثل المصري آسر ياسين لفيلم "لعبة الموت"، بجانب الممثل أحمد عز، ومن المقرر أن يبدأ تصوير مشاهده خلال الفترة المقبل.

وبحسب مصدر لجريدة "الوطن" المصرية، سيجسد ياسين شخصية "الخط"، ضمن أحداث الفيلم، وكان لآداء آسر دور كبير في اختياره، كونه الأنسب لتجسيد الشخصية، وذلك أيضاً من الناحية الجسمانية.

ونفى المصدر خبر انطلاق تصوير الفيلم، أمس الاثنين، إذ إنَّه من المقرر بدء التصوير خلال أسبوع أو 10 أيام على الأكثر، وتكلم على انضمام إسم آخر إلى أسرة الفيلم، وهو الممثل بيومي فؤاد، وسيجسد أحد الأدوار المحورية بالعمل.

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