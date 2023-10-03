شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز: أؤيد وأرشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية قادمة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم كريم عبد العزيز تأييده ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر انعقادها في ديسمبر المقبل.

وقال خلال فيديو لـ ”الخليج 365”: "أؤيد وأرشح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية قادمة، لما بدأه من مشروعات وإنجازات ملموسة على أرض الواقع للمواطن المصري".

الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.

وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، شارك فيها الآلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة .

وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.

أكد المشاركون، أن المسيرات الحاشدة تستهدف إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين فى أنحاء البلاد، أنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات.