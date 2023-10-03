شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين: أؤيد ترشح الرئيس السيسى وهو قادر على استكمال مسيرة بناء الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيدت النجمة صابرين ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لدورة رئاسية جديدة، وقالت لـ"الخليج 365" أن السيسى بدأ في مشواره مع المشاريع الكثيرة التي مازالت جارية وهو أكثر شخص قادر على استكمال هذه المشاريع، مشيرة إلى أن السيسى بدأ مشروعه منذ توليه الرئاسة بخطة عظيمة واستطاع انجاز العديد من جوانب هذا الموضوع رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهته".

وأكدت صابرين أن الرئيس السيسى على قدر المسؤولية التي وقعت على عاتقه ولكن لابد أن الشعب المصرى يضع يده في يد الرئيس ودعم خاصة مع وجود أعداءكثيرون لهذا المشروع، وحتى اذا كانت هناك أمور يحتاج الشعب التحدث عنها لابد أن يتم التحدث ونحن في استقرار في أمان ووقتها نستطيع مناقشة أي أمر يحتاج أن النظر فيه.

الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.

وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، شارك فيها الآلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة .

وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.

أكد المشاركون، أن المسيرات الحاشدة تستهدف إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين فى أنحاء البلاد، أنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات.