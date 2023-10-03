شكرا لقرائتكم خبر عن بيومي فؤاد يبدأ تصوير فيلم "وقت إضافي" الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الفنان بيومي فؤاد تصوير فيلمه الجديد "وقت إضافي" الأسبوع المقبل، استعدادا لعرضه بدور العرض السينمائي في الموسم الشتوي المقبل.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي من خلال تناوله قضية اجتماعية يتم مناقشتها من خلال أحداث العمل، وينتج عنها صراع بين أبطال العمل .

الفيلم بطولة بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، باسم سمرة، نسرين أمين، أحمد سلطان، فكرة محمد ياسطي، سيناريو وحوار رشاد رشدي، إخراج أحمد جبة.

وشارك بيومي فؤاد في مجموعة كبيرة من الأفلام التي عرضت على مدار عام 2023 "أخي فوق الشجرة"، "اتنين للإيجار"، "شلبي"، "الصف الأخير"، "شوجر دادي"، "بعد الشر"، "أنا لحبيبي"، و"مغامرات كوكو"، "العميل صفر"، "وش في وش" و"فوي! فوي! فوي!".