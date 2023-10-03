شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم تعلن تأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة نيللي كريم تأييدها ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إقامتها في شهر ديسمبر المقبل.

وقالت خلال فيديو لها لـ ”الخليج 365”: "كلنا بنحب بلدنا وأكيد كلنا خدنا بالنا الفترة اللي فاتت على التغيرات العظيمة اللي حصلت في البلد، عشان كدا أدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لترشحه لرئاسة الجمهورية".

الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.

وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، شارك فيها الآلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة .

وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.

أكد المشاركون، أن المسيرات الحاشدة تستهدف إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين فى أنحاء البلاد، أنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات.