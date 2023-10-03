شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد: الرئيس السيسي الرجل المناسب فى المكان المناسب وأؤيد ترشحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد لـ الخليج 365 إنها تؤيد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة، مؤكدة أنه الرجل المناسب في المكان المناسب.

وأوضحت نبيلة عبيد إلى أن الرئيس السيسي حقق انجازات كثيرة ونتطلع لمزيد من الانجازات استمرارا للمسيرة.

الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.

وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، شارك فيها الآلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة .

وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.

أكد المشاركون، أن المسيرات الحاشدة تستهدف إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين فى أنحاء البلاد، أنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات.