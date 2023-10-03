شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى عبد الباقى:إحنا فى ظهر الرئيس وندعم كل خطواته لاستكمال باقى الانجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان حلمى عبد الباقى وكيل نقابة المهن الموسيقية لـ " الخليج 365 " أنا كمواطن مصري بصرف النظر عن عملى كوكيل نقابة المهن الموسيقية بدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وأويد ترشحه لفترة رئاسية جديدة لانه انقذنا من غياهب الإخوان وجهلهم وكلنا وراءه وفى ظهره وندعم كل خطوة يخطوها حتى يستكمل إنجازاته وان شاءلله مصر هتبقى في حته تانية وفى المقدمة .

حلمى عبد الباقى

الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.

وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، شارك فيها الآلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة .

وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.

أكد المشاركون، أن المسيرات الحاشدة تستهدف إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين فى أنحاء البلاد، أنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات.