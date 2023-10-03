شكرا لقرائتكم خبر عن خالد زكي فى ندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية: أنا مش كوميديان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الفنان خالد زكي خلال ندوة تكريمه بمهرجان إسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط : لا أجد كلام يعبر عن سعادتي الغامرة اليوم بتكريمي بالمهرجان ، وأشكر رئيس المهرجان وكل القامات الكبيرة الموجودة اليوم بالقاعة ، وأشكر المهرجان بشدة أنه أعطاني الفرصة أن ألتقي بهذه القامات ويكون بيننا حوار علي أرضية واحدة .

وتابع خالد زكي : النقد والجمهور هم المرآه الحقيقية للإنسان ، وأحترم كل ملاحظة تكتب وهذا المفترض أن يكون دافع لتطوير أنفسنا طيلة العمر ، ولكن أول مايشعر الإنسان بذاته فهذه بداية النهاية .

وعن دوره في مسلسل صاحب السعادة قال زكي : الشخصية التي قدمتها كانت في منتهي الخطورة لانها كانت جادة بكوميديا وأنا ممثل ليست كوميدان ولو فكرت أقدم الكوميديا "هكون بستظرف" ، ولكن الفكرة في الورق الذي كان مكتوب بحرفية والكوميديا كانت تظهر من خلال الجدية ، ووجدت دعم هائل من الزعيم والمخرج ووجدت حب شديد في العمل وعندما يكون هناك حب يظهر علي الشاشة ويصل لقلوب السادة المشاهدين .

وحضر ندوة تكريم الفنان خالد زكي المخرج محمد عبد العزيز، المخرج هاني لاشين، المذيع إمام عمر، الاعلامية سهير شلبي، منال سلامة، علي بدرخان، مدير التصوير سمير فرج، الأمير أباظة رئيس مهرجان الاسكندرية السينمائى، الناقد طارق الشناوي.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة كل من المخرجة الالبانية فلونيا كوديللي والمنتج الاسباني خوانما باجو وبالنسبة لمسابقة الفيلم القصير يرأس لجنة تحكيمها الفنان محمد رياض وعضوية اندريا لودفيتشتي من ايطاليا وعامر سالمين من الامارات وفي مسابقة الفيلم المصري يرأس لجنة تحكيمها الفنانة شرين وعضوية الناقد عصام زكريا والمونتيرة دينا عبدالسلام أما مسابقة افلام شباب مصر فترأس لجنة تحكيمها الفنانة جومانا مراد وعضوية الناقد سمير شحاته وسامي حلمي .

أيضا هناك مسابقة السيناريو التي يرأس لجنة تحكيمها الدكتور خالد عبدالجليل وعضوية كل من السيناريست محمد الباسوسي والدكتور خالد بهجت.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا .