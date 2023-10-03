شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز: أؤيد ترشح الرئيس السيسى لاستكمال مسيرة إنجازاته ومدينة الثقافة شيء عظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم أحمد عز عن سعادته لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، المقرر انطلاقها فى شهر ديسمبر المقبل.

وقال أحمد عز في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: أدعم الرئيس السيسي لترشحه في فترة رئاسية جديدة لاستكمال ما بدأه وتحقيق المزيد من الإنجازات التي نفذت الفترة الماضية، واتمني ان تدوم مصر بخير وفي استقرار دائم".

وعن انشاء مدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة قال احمد عز: "شيء عظيم جدا وفخر لنا جميعا فالرئيس السيسي دائما يهتم بكل فئات المجتمع وعلي كافة المستويات".

وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، صباح اليوم الاثنين، شارك فيها الآلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة .

وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.