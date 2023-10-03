شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون ومخرجون ونقاد يحضرون ندوة تكريم خالد زكي في مهرجان الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين وصناع السينما علي حضورة ندوة تكريم الفنان خالد زكي ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في دورته الـ 39، منهم، المخرج محمد عبد العزيز، المخرج هاني لاشين، المذيع امام عمر، الإعلامية سهير شلبي، منال سلامة، علي بدرخان، مدير التصوير سمير فرج، الأمير أباظة رئيس مهرجان الاسكندرية السينمائى، الناقد طارق الشناوي.



خالد زكي

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة كل من المخرجة الالبانية فلونيا كوديللي والمنتج الاسباني خوانما باجو وبالنسبة لمسابقة الفيلم القصير يرأس لجنة تحكيمها الفنان محمد رياض وعضوية اندريا لودفيتشتي من ايطاليا وعامر سالمين من الامارات وفي مسابقة الفيلم المصري يرأس لجنة تحكيمها الفنانة شرين وعضوية الناقد عصام زكريا والمونتيرة دينا عبدالسلام أما مسابقة افلام شباب مصر فترأس لجنة تحكيمها الفنانة جومانا مراد وعضوية الناقد سمير شحاته وسامي حلمي .



خالد زكي

أيضا هناك مسابقة السيناريو التي يرأس لجنة تحكيمها الدكتور خالد عبدالجليل وعضوية كل من السيناريست محمد الباسوسي والدكتور خالد بهجت.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا .