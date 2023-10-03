شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى: أؤيد ترشح الرئيس السيسى عن اقتناع ومصدقة مشروعه لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة عبير صبرى على تأيدها لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لدورة رئاسية جديدة وقالت لـ"الخليج 365":" أنا بحب الرئيس السيسى، وبأيد ترشحه عن حب واقتناع وعن تصديق يمشروعه الوطنى لمصر، ودا بعد ما لمست حجم الإنجازات وشايفاها في كل مكان، ولابد من وجوده لفترة رئاسية جديدة".

وشددت عبير صبرى على أنها لا تلتفت لأى لهجات سلبية اطلاقها من أشخاص ينظرون تحت قدمهم، وكمان من قوى الشر التي بدأت في استغلال بعض المواقف مجدداً من أجل عمل بلبلة، ولكن بالنسبة لى ترشح الرئيس السيسى لدورة رئاسية جديدة هو القرار الحكيم اللى فيه مصلحة مصر والمواطنين بدون أي تحيز".

وأشات عبير صبرى إلى أن من لا يرى حجم العمل والجهد من الرئيس السيسى خلال الفترتين الماضيتين فهو لا يريد أي يرى، موضحة:""ما نريده في المستقبل هو مزيد من العمل والجهد والتعب وأنا متأكدة ان دا هيحصل لأن الرئيس السيسى شخص أمين ومخلص، وبعتبره من أعظم الرؤساء الذين حكموا مصر على مدار التاريخ.

الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته أمس الاثنين، بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.

وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، شارك فيها الآلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة .

وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.

أكد المشاركون، أن المسيرات الحاشدة تستهدف إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين فى أنحاء البلاد، أنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات.