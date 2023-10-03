شكرا لقرائتكم خبر عن خالد زكى: كنت أتمنى وجود زوجتى معى اليوم فهى رفيقة العمر لـ47 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان الكبير خالد زكى، خلال ندوة تكريمه بالدورة 39 من مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط، عن الشخص الذى كان يتمنى وجوده يوم تكريمه حيث قال: كنت أتمنى وجود زوجتى الغالية وحبيبة عمرى، رحمة الله عليها ويسكنها فسيح جناته، فهمى رفيقة العمر كله لمدة 47 عاماً بالإضافة لـ7 سنوات فى قصة حب مهولة، فقد شاركتني في كل لحظات حياتي، وكنت أيضاً أتمني وجود إبنتي ولكن منعتها ظروف الدراسة علي حضورها.

وحضر ندوة تكريم الفنان خالد زكي المخرج محمد عبد العزيز، المخرج هاني لاشين، المذيع امام عمر، الاعلامية سهير شلبي، منال سلامة، علي بدرخان، مدير التصوير سمير فرج، الأمير أباظة رئيس مهرجان الاسكندرية السينمائى، الناقد طارق الشناوي.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة كل من المخرجة الألبانية فلونيا كوديللي والمنتج الإسباني خوانما باجو وبالنسبة لمسابقة الفيلم القصير يرأس لجنة تحكيمها الفنان محمد رياض وعضوية اندريا لودفيتشتي من ايطاليا وعامر سالمين من الإمارات وفي مسابقة الفيلم المصري يرأس لجنة تحكيمها الفنانة شرين وعضوية الناقد عصام زكريا والمونتيرة دينا عبد السلام أما مسابقة افلام شباب مصر فترأس لجنة تحكيمها الفنانة جومانا مراد وعضوية الناقد سمير شحاته وسامي حلمي.

أيضا هناك مسابقة السيناريو التي يرأس لجنة تحكيمها الدكتور خالد عبدالجليل وعضوية كل من السيناريست محمد الباسوسي والدكتور خالد بهجت.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا.