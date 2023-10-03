شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة: أدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة لاستكمال مسيرة التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم أمير كرارة، لـ الخليج 365، إنه يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسة المقبلة، لاستكمال مسيرة التنمية التى بدأها.

وأشار كرارة إلى أن هناك العديد من الإنجازات التى تمت فى مصر ولا يستطيع إنكارها، خاصة إنشاء مدينة للثقافة والفنون فى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى ستشكل طفرة كبيرة فى مجال الفن والثقافة، إضافة إلى دار الأوبرا الضخمة التى سيتم افتتاحها وغيرها من الإنجازات فى مجال الثقافة والفنون والاهتمام بالقوة الناعمة فى مصر، الأمر الذى جعل مصر تصل إلى ترتيب رقم 38 فى مؤشر القوة الناعمة على مستوى العالم من بين 121 دولة.

الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.

وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، شارك فيها الآلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة .

وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.

وأكد المشاركون أن المسيرات الحاشدة تستهدف إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين فى أنحاء البلاد، أنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات.