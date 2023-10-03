شكرا لقرائتكم خبر عن خالد زكي: غلطة عمري إني رفضت "بابا عبده" لمحمد فاضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان خالد زكي خلال ندوة تكريمه بفعاليات مهرجان إسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط: بدأت مشواري الفني عام 73 وظللت عشر سنوات أقدم أدوار الحبيب والرومانسي، وغلطة عمري التي أوكلتها وندمت عليها في مشواري الفني عندما عرض علي "بابا عبده" وشعرت بالقلق إتجاه الدور لأنه كان دور شر، وبعد إعتذاري عنه لعب الدور الفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوي وهذا الدور صنع منه نجم كبير، وبعدها بعامين اكتشفت هذا الخطأ، وعندما عرضت علي الأستاذة إنعام محمد علي سهرة تلفزيونية وكانت قصة وسيناريو وحوار أنور عكاشة وكان دور شرير أيضاً " ولكن مسكت فيه بإيدي وسناني .

وحضر ندوة تكريم الفنان خالد زكي المخرج محمد عبد العزيز، المخرج هاني لاشين، المذيع امام عمر، الاعلامية سهير شلبي، منال سلامة، علي بدرخان، مدير التصوير سمير فرج، الأمير أباظة رئيس مهرجان الاسكندرية السينمائى، الناقد طارق الشناوي.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة كل من المخرجة الالبانية فلونيا كوديللي والمنتج الاسباني خوانما باجو وبالنسبة لمسابقة الفيلم القصير يرأس لجنة تحكيمها الفنان محمد رياض وعضوية اندريا لودفيتشتي من ايطاليا وعامر سالمين من الامارات وفي مسابقة الفيلم المصري يرأس لجنة تحكيمها الفنانة شرين وعضوية الناقد عصام زكريا والمونتيرة دينا عبدالسلام أما مسابقة افلام شباب مصر فترأس لجنة تحكيمها الفنانة جومانا مراد وعضوية الناقد سمير شحاته وسامي حلمي .

أيضا هناك مسابقة السيناريو التي يرأس لجنة تحكيمها الدكتور خالد عبدالجليل وعضوية كل من السيناريست محمد الباسوسي والدكتور خالد بهجت.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا .