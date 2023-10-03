شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة شيرين: أؤيد ترشح الرئيس السيسي لأنه يفكر خارج الصندوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة شيرين عن ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة : أنا شخصياً بعد مارأيته من إنجازات تمت بفضل وجهود وفكر الرئيس السيسي ، أؤيده ترشحه بشدة ، لأنه يفكر دائماً خارج الصندوق ، فأنشأ لنا طرق لم نكن نحلم بها ، ويعمل دون توقف ، ولا أتحدث عن أمر واحد ولكن أتحدث عن إنجازات كثيرة .

وتابعت : هناك الكثير يعتقد أنني أعيش منعزلة ولا أشعر بأحد ، وردي عليهم أنني سافرت العديد من البلاد في عهد الرئيس السيسي وللأسف رأيت أحوال تلك البلاد بعد الثورات التي قامت فيها ، لذلك أحمد الله أنني أعيش في مصر ، فبرغم من غلاء الأسعار لبعض المنتجات ولكننا أفضل كثيرا من غيرنا .

وأضافت : بعض الدول لا يوجد سلع نهائياً ، ويكفي أننا نعيش في أمان ، وحياتنا ليست مهددة ، وأنا ضد أن يتحكم أي شخص من الخارج في وطني مصر وهذا مايفعله الرئيس السيسي .

وأسترسلت : أدعو للرئيس السيسي بالصحة وطيلة العمر ، وأنا لم أقابله في حياتي ولكني أري بوضوح إنجازاته أري المستشفيات والتطور الذي حدث فيها ، وبرغم كل شيء لابد أن نصبر ، فهناك مثل يقول " بالصبر تبلغ ماتريد وبالتقوي يلين لك الحديد " .

وتابعت : من أهم إنجازات الرئيسي من وجهة نظري مبادرة حياة كريمة ، وتطوير العشوائيات ، فلم يفكر شخص من قبل في حياة كريمة لهؤلاء الناس الذين طالما عانوا كثيرا ، بالإضافة لإهتمامه بذوي الهمم الذين أيضا عانوا طيلة حياتهم وواجهه الكثير من الصعوبات ، حتي في مجال الفن عندما يعرف الرئيس السيسي بمرضه تبادر الرئاسة علي الفور بعلاجه علي نفقة الدولة .