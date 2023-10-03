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الفنانة شيرين: أؤيد ترشح الرئيس السيسي لأنه يفكر خارج الصندوق

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القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة شيرين عن ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة  : أنا شخصياً بعد مارأيته من إنجازات تمت بفضل وجهود وفكر الرئيس السيسي ، أؤيده ترشحه بشدة  ، لأنه يفكر دائماً خارج الصندوق ، فأنشأ لنا طرق لم نكن نحلم بها ، ويعمل دون توقف ، ولا أتحدث عن أمر واحد ولكن أتحدث عن إنجازات كثيرة . 

 

وتابعت : هناك الكثير يعتقد أنني أعيش منعزلة ولا أشعر بأحد ، وردي عليهم أنني سافرت العديد من البلاد في عهد الرئيس السيسي وللأسف رأيت أحوال تلك البلاد بعد الثورات التي قامت فيها ، لذلك أحمد الله أنني أعيش في مصر ، فبرغم من غلاء الأسعار لبعض المنتجات ولكننا أفضل كثيرا من غيرنا . 

 

وأضافت : بعض الدول لا يوجد سلع نهائياً ، ويكفي أننا نعيش في أمان ، وحياتنا ليست مهددة ، وأنا ضد أن يتحكم أي شخص من الخارج في وطني مصر وهذا مايفعله الرئيس السيسي . 

 

وأسترسلت : أدعو للرئيس السيسي بالصحة وطيلة العمر ، وأنا لم أقابله في حياتي ولكني أري بوضوح إنجازاته أري المستشفيات والتطور الذي حدث فيها ، وبرغم كل شيء لابد أن نصبر ، فهناك مثل يقول " بالصبر تبلغ ماتريد وبالتقوي يلين لك الحديد " . 

 

وتابعت : من أهم إنجازات الرئيسي من وجهة نظري مبادرة حياة كريمة ، وتطوير العشوائيات ، فلم يفكر شخص من قبل في حياة كريمة لهؤلاء الناس الذين طالما عانوا كثيرا ، بالإضافة لإهتمامه بذوي الهمم الذين أيضا عانوا طيلة حياتهم وواجهه الكثير من الصعوبات ، حتي في مجال الفن عندما يعرف الرئيس السيسي بمرضه تبادر الرئاسة علي الفور بعلاجه علي نفقة الدولة . 

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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