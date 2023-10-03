شكرا لقرائتكم خبر عن خالد زكي: دوري فى طباخ الريس اتعرض على عادل إمام ومحمود عبد العزيز قبلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان الكبير خالد زكي خلال ندوة تكريمه في مهرجان الاسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في دورته الـ 39، أن فيلم طباخ الرئيس كانت مسؤولية كبيرة جدا بالنسبة ليا ولصناع العمل، بس زي مانا قلت العمل كان متميز انتاجيا وإخراجا، وكمان الاستاذ طلعت زكريا، وكان مكتوب بعناية شديدة جدا.

وتابع خالد زكي: لما جالي المشاركة في طباخ الريس كان دور غير دور الرئيس واعتذرت عنه وكان نفسي في دور الرئيس ولمن قالولي إحنا مرشحين عادل إمام لدور الرئيس فقلت خلاص طبعا، وحصل تعديل في السيناريو، وعادل إمام اعتذر وأرسل الدور للفنان محمود عبد العزيز بعد ما حصل تعديلات على الشخصية واعتذر وكلمني طلعت زكريا، وقالي الدور موجود ليك وقال هانبعتلك السيناريو.

وأضاف: سألته أن سعيد حامد موافق ولا لا لأنه كان باعت لي قبل كده فيلم "على جنب ياسطي" ضيف شرف ولكن محبتهوش واعتذرت، ومن كتر ما بعتذر في بدايتي قعدتني ١٥ سنة في بيتنا، بس سعيد حامد كلمني وقالي مش معني انك اعتذرت لي عن عمل هاخد موقف وعملنا الفيلم بعد كده".

واستكمل : كان رد الفعل علي الفيلم كويس وطلعت زكريا قبل مرضه كان نفسه يقابل الرئيس وطلب يقابله لو تم شفائه، وكانت مدة المقابلة صغيرة وطلعت زكريا قابل الرئيس وتجاوزت مدة اللقاء أكتر من المدة المقررة ٤ مرات، وعرفت انه مبسوط جدا من الفيلم".

حرص عدد من الفنانين وصناع السينما علي حضورة ندوة تكريم الفنان خالد زكي ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في دورته الـ ٣٩، منهم، المخرج محمد عبد العزيز، المخرج هاني لاشين، المذيع امام عمر، الاعلامية سهير شلبي، منال سلامة، علي بدرخان، مدير التصوير سمير فرج، الأمير أباظة رئيس مهرجان الاسكندرية السينمائى، الناقد طارق الشناوي.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة كل من المخرجة الالبانية فلونيا كوديللي والمنتج الاسباني خوانما باجو وبالنسبة لمسابقة الفيلم القصير يرأس لجنة تحكيمها الفنان محمد رياض وعضوية اندريا لودفيتشتي من ايطاليا وعامر سالمين من الامارات وفي مسابقة الفيلم المصري يرأس لجنة تحكيمها الفنانة شرين وعضوية الناقد عصام زكريا والمونتيرة دينا عبدالسلام أما مسابقة افلام شباب مصر فترأس لجنة تحكيمها الفنانة جومانا مراد وعضوية الناقد سمير شحاته وسامي حلمي .

أيضا هناك مسابقة السيناريو التي يرأس لجنة تحكيمها الدكتور خالد عبدالجليل وعضوية كل من السيناريست محمد الباسوسي والدكتور خالد بهجت.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا .