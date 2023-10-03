شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة لبلبة: أويد الرئيس في الانتخابات المقبلة ومعاه حسينا بالأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة الكبيرة لبلبة لـ الخليج 365، إنها تؤيد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات المقبلة، مؤكده أننا احببناه وشعرنا بالأمان معه وأصبحنا لا نخاف على أولادنا داعية الله أن ينصره ويوفقه في المرحلة المقبلة.

الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.

وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، شارك فيها الآلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة .

وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.

أكد المشاركون، أن المسيرات الحاشدة تستهدف إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين فى أنحاء البلاد، أنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات.