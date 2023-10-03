شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قائمة أبطال فيلم "فرقة الموت" أمام أحمد عز قبل بدء التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المخرج أحمد علاء الديب من وضع اللمسات الأخيرة على تحضيرات فيلمه الجديد "فرقة الموت" للنجم أحمد عز حيث تم الانتهاء من التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة وكان آخر المتعاقدين النجم آسر ياسين، وتحدد يوم السبت المقبل موعداً لبدء تصوير أول المشاهد حسب الخطة التي وضعها القائمون على العمل.

وتضم قائمة أبطال فيلم "فرقة الموت" كلاً من: أحمد عز، آسر ياسين، منة شلبى، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدى الشامى، جيهان الشماشرجى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهينى وإخراج أحمد علاء الديب، وتدور الأحداث في اطار اكشن مثير ويجسد أحمد عز شخصية ضابط.

ويسجل فيلم فرقة الموت التعاون الرابع بين أحمد عز ومنة شلبى في السينما، بحيث اجتمعا للمرة الأولى عام 2004 خلال فيلم "شباب تيك أواى" والذى شهد على بدايات انطلاق الثنائى في عالم السينما، وبعدها التقيا في فيلم "بدل فاقد" عام 2009 بتوقيع المخرج أحمد علاء الديب، وعادا ليكررا التعاون مجدداً خلال فيلم "الجريمة" مع المخرج شريف عرفة العام الماضى 2022 هذا بالإضافة إلى ظهور منة شلبى كضيفة شرف في فيلم "حلم عزيز" الذى قام عز ببطولته عام 2012.

وكان آخر أفلام أحمد عز، "كيرة والجن" المستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، رزان جمال، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين.

أما منة شلبى فكان آخر أعمالها في السينما فيلم "الجريمة" العام الماضى، وهو بطولة أحمد عز، منة شلبى، ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، نبيل عيسى، ميرنا نور الدين، حجاج عبد العظيم، محمد أبو داود، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج وتأليف شريف عرفة، وشارك في كتابة السيناريو والحوار أمين جمال، محمد محرز، وتدور الأحداث في إطار بوليسى أكشن.