شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا: أؤيد الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية وأعطيه صوتى بكل فخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم أحمد السقا لـ" الخليج 365" إنه يؤيد وبشدة ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية المقرر إقامتها الفترة المقبلة، مشيراً إلى إن الرئيس السيسى بذل مجهوداً مضنياً حتى تقف مصر شامخة أمام العالم فى السنوات الماضية، فضلا عن الإنجازات التي حققها على أرض الواقع منذ توليه المسؤلية، متابعاً إنه سيعطة صوته بكل فخر وقوة إلى الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى .

الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.

وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، شارك فيها الآلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة .

وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.

أكد المشاركون، أن المسيرات الحاشدة تستهدف إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين فى أنحاء البلاد، أنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات.