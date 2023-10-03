شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مهرجان الإسكندرية: أؤيد ترشح الرئيس السيسي واستكمال مسيرة بناء الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، عن سعادته بترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، وقال في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”: أؤيد ترشح الرئيس السيسي عمل انجاز غير عادي علي مستوي الصحة والتعليم، وعلى المستويات الإنسانية وفي مجال البناء والتشييد.

وتابع: ترشح الرئيس السيسي واستكمال المسيرة مهم جدا لان اللي حصل الفترة التي تولاها محصلش في ٥٠ سنة، واحنا محتاجين نكمل التحديات ونواجه الصعاب اللي بتواجه مصر، اتمني نكمل المسيرة وإحنا مع السيسي لاني اللي عمله كان نقلة نوعية في كل المجالات".

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.

وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، صباح اليوم الاثنين، شارك فيها الآلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة .

وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.

أكد المشاركون، أن المسيرات الحاشدة تستهدف إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين فى أنحاء البلاد، أنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات.