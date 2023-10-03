شكرا لقرائتكم خبر عن خالد زكي: لم أؤمن نفسي ماديا وبخاف ولادي يحتاسوا بعد وفاتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان الكبير خالد زكي خلال ندوة تكربمه في مهرجان الاسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في دورته الـ39، "أنا لو في صديق ليا مخرج أو منتج داخل عمل فني، ومتعودين نتكلم علطول فتلاقيني ابتعدت في هذه الفترة عشان يكون الاختيار من أجل الورق مش علشان صديق ومن البداية لم اسعي للانتشار، ومش لازم عشان اتواجد باستمرار أقبل بأي حاجة، عشان احترم الجمهور".

وتابع: عشان لما انتقل إلي ربنا يتقال لأولادي أن أبوكوا كان راجل كويس واسيبلهم ذكري جميلة، ويمكن جلوسي في البيت كثيرا أثر ماديا نوعا ما ولكن أنا الحمد لله ماديا كويس، ولما مش بيكون معايا بقفل علي نفسي البيت وبناكل فول وطعمية َوبكون سعيد جدا وأهلي علمونا كده، والرزق بتاع ربنا، وأنا دايما بحترم كل حياتي"

وأضاف: نتيجة اعتذاراتي عن الكثير عن الأعمال وإني ماشي باسلوب اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب وليس لدي مشروع تجاري، ومصدر رزقي الوحيد هو التمثيل، وأنا لم أؤمن نفسي حتي اليوم، وبقلق أن الواحد يحصله حاجة وأولادي يحتاسوا لاني لم اؤمنهم، وبدعي من ربنا أن يوم لما اموت محدش يتعب ماديا لا معنويا"

حرص عدد من الفنانين وصناع السينما علي حضورة ندوة تكريم الفنان خالد زكي ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في دورته الـ ٣٩، منهم، المخرج محمد عبد العزيز، المخرج هاني لاشين، المذيع امام عمر، الاعلامية سهير شلبي، منال سلامة، علي بدرخان، مدير التصوير سمير فرج، الأمير أباظة رئيس مهرجان الاسكندرية السينمائى، الناقد طارق الشناوي.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة كل من المخرجة الالبانية فلونيا كوديللي والمنتج الاسباني خوانما باجو وبالنسبة لمسابقة الفيلم القصير يرأس لجنة تحكيمها الفنان محمد رياض وعضوية اندريا لودفيتشتي من ايطاليا وعامر سالمين من الامارات وفي مسابقة الفيلم المصري يرأس لجنة تحكيمها الفنانة شرين وعضوية الناقد عصام زكريا والمونتيرة دينا عبدالسلام أما مسابقة افلام شباب مصر فترأس لجنة تحكيمها الفنانة جومانا مراد وعضوية الناقد سمير شحاته وسامي حلمي .

أيضا هناك مسابقة السيناريو التي يرأس لجنة تحكيمها الدكتور خالد عبدالجليل وعضوية كل من السيناريست محمد الباسوسي والدكتور خالد بهجت.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا .



خالد زكي (1)



خالد زكي (2)



خالد زكي (3)



خالد زكي (4)