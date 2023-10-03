أصالة توجه رسالة لـ جمهورها بسبب ألبوم "لحقت نفسي"

القاهرة- الخليج 365
كشفت النجمة أصالة نصري عن سعادتها بالأصداء الإيجابية التي حققها الجزء الأول من ألبومها الغنائي الجديد لحقت نفسي والذي قامت بطرحه الأيام الماضية.
حرصت أصالة على توجيه رسالة شكر لجمهورها ومحبيها لدعمهم وكتبت منشوراً عبر حسابها الرسمي على منصة X وقالت: ياحبايبي وأصحابي أنتوا وأهلي شكراً على الدّعم اللامحدود الّلي مو مخلّيني حتّى أعرف نام .. هالمحبّه العظيمه اللي غمرتونا فيها أنا بعرف إنّه الحظ كان مرافقني من بدايتي .. ولكن ردود أفعالكم هالمره رجعتني بدل ما أنا عشرين حاسه إني طفله سعيده .. عمري ماشفت غير الفرح بفضل الله ومحبّتكم لحقت نفسي.
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