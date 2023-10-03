كاظم الساهر يتعرض لموقف طريف على المسرح

أراد شاب أن يفاجئ حبيبته بطلب يدها للزواج خلال حفه في ألمانيا،

تعرض النجم كاظم الساهر خلال حفله الأخير في ألمانيا لموقف طريف على المسرح بعدما صعد شاب على المسرح لطلب يد حبيبته للزواج أمام الجميع.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو يظهر فيه لحظة صعود الشاب الى المسرح واحتضانه للنجم العراقي وتقبيله وعندما حاول رجال الأمن إبعاده، إبتسم "القيصر" وأبعدهم وقال: "يريد يخطب" ومن ثم دعا حبيبته وسألها بعفوية: "نوى موافقة؟"، فصعدت الشابة على المسرح، وراح الشاب يبحث عن الخاتم ولكنه لم يجده داخل العلبة.

ورغم هذا الموقف المحرج على المسرح إلا أن العروس تداركت الأمر، واكتفت باحتضانها من العريس وسط أصوات الزغاريد والصراخ من الجمهور وتصفيق النجم العراقي.

وبعدما نزل الحبيبان من على المسرح، قال الساهر الجمهور بعفوية: "مسكين إجا يخطب، ضيّع الخاتم".

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