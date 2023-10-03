إلهام شاهين تكشف عن نصيحة فاتن حمامة لها

قالت الفنانة إلهام شاهين إنها تلقت نصيحة في حياتها غيرت حياتها الفنية تماما مشيرة إلى أن النصيحة جاءت من النجمة فاتن حمامة .

الهام شاهين: أول ماشوفت فاتن حمامة كنت منبهرة وخايفة أروحلها

أضافت الهام شاهين في ندوتها بمهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي: «نصيحة في حياتي تلقيتها وغيرت مساري للاستاذة فاتن حمامة فانا قابتها في حفل، ذات يوم وأنا صغيرة وكنت منبهرة وخايفة أروحلها وهي التي ندهت على وقالت انتِ شبهي أكثر من بنتي، وبعدها تفاجأت بأن الناس تناقلت الكلام شوفته البنت اللي فاتن حمامة قالت أنها شبهه وكنت وقتها لسه مخلصة ثانوي عام».

إلهام شاهين: فاتن حمامة قالت اوعى تقلديني أبدا

تابعت إلهام شاهين :«قالت لي فاتن حمامة اوعي تقلديني أبدا، وكنت متاثرة بها في فيلم «أيام الغضب»، وقالت انها سمعت نبرة صوتي وقلت لها أنني لا اعرف أقلد، ولكنها أكدت أننا جيل محظوظ بسبب عدم التصنيف في جيلكم بسبب النوعيات المختلفة في الأدوار وكم التنوع بين الأدوار».

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