كشفت الفنانة إلهام شاهين عن واقعة غريبة جمعتها بأحد معجبيها قبل سنوات، وذلك أثناء انشغالها بعرض مسرحية كانت تشارك في بطولتها.
ندوة إلهام شاهين
وقالت إلهام خلال ندوتها التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته التاسعة والثلاثين، إن هناك معجبا كان يتواجد في كل مكان تتواجد فيه، وفجأة قرر السير بسيارته وراء سيارتها على كوبري 6 أكتوبر، مضيفة «مكنتش عارفة أعمل معاه ايه، وأنا مش سواقة جامدة».
وأضافت إلهام «وصلت إلى مصر الجديدة التي أسكن فيها، وركنت سيارتي، ونزلت بالكوريك وهشمت واجهة سيارته، فما كان منه إلا الصياح قائلا: بتعملي ايه يا مجنونة».
قد يهمك أيضا:
إلهام شاهين تكشف موقفاً صعباً مع نور الشريف
نبيلة عبيد تهنئ إلهام شاهين بتكريمها في مهرجان الإسكندرية
كانت هذه تفاصيل خبر إلهام شاهين تكشف عن موقف غريب مع أحد معجبيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.