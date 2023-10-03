إلهام شاهين تكشف عن موقف غريب مع أحد معجبيها

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن واقعة غريبة جمعتها بأحد معجبيها قبل سنوات، وذلك أثناء انشغالها بعرض مسرحية كانت تشارك في بطولتها.

ندوة إلهام شاهين

وقالت إلهام خلال ندوتها التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته التاسعة والثلاثين، إن هناك معجبا كان يتواجد في كل مكان تتواجد فيه، وفجأة قرر السير بسيارته وراء سيارتها على كوبري 6 أكتوبر، مضيفة «مكنتش عارفة أعمل معاه ايه، وأنا مش سواقة جامدة».

وأضافت إلهام «وصلت إلى مصر الجديدة التي أسكن فيها، وركنت سيارتي، ونزلت بالكوريك وهشمت واجهة سيارته، فما كان منه إلا الصياح قائلا: بتعملي ايه يا مجنونة».

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