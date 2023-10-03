وفاء عامر تخوض دراما رمضان 2024 بـ «وصمة عار»

تعاقدت مؤخرا الفنانة وفاء عامر على بطولة مسلسل «وصمة عار» من إخراج ممدوح زكي، ومن المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني 2024.

تفاصيل مسلسل «وصمة عار»

مسلسل «وصمة عار» مكون من 15 حلقة تدور أحداثه في إطار اجتماعي، وتواصل الجهة المنتجة إنهاء التعاقدات مع جميع أبطال العمل لتحديد موعد بدء التصوير، العمل من تأليف كريم سرور وإخراج ممدوح زكي، وإنتاج ماندو للإنتاج الفني عمرو عبدالخالق.

مسلسل «نقطة سوداء»

من ناحية أخرى انضمت النجمة وفاء عامر، لفريق عمل مسلسل «نقطة سوداء» وتستعد لبدء تصويره خلال الأيام المقبلة وقام المخرج محمد أسامة، بمعاينة أماكن التصوير، والإشراف على التجهيزات والديكورات الخاصة بالمشاهد الأولى للمسلسل قبل بدء انطلاق المشاهد الأولى للعمل، الذي تدور أحداثه في 15 حلقة في إطار اجتماعي، مليء بالإثارة والتشويق.

من المقرر عرض مسلسل «نقطة سوداء» خارج ماراثون دراما رمضان المقبل، وطرحه على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة بعد تجهيزه للعرض عقب انتهاء تصوير مشاهده بالكامل.

مسلسل «نقطة سوداء» بطولة الفنان أحمد فهمي، ناهد السباعي، أحمد مجدي، سارة سلامة، هدى الإتربي، وعدد من الفنانين الشباب، وهو من إخراج محمد أسامة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وفاء عامر تؤكد أن البطولة المطلقة لا تشغلها وأنها تعشق المسرح

وفاء عامر توجّه نصائح الى الشباب وتعلن عن مفاجأة