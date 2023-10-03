نيرمين الفقي تكشف أسباب ابتعادها عن السينما

كشفت الفنانة نيرمين الفقي على هامش حضورها فعاليات "مهرجان الإسكندرية لسينما البحر المتوسط"، الأسباب التي أدت إلى ابتعادها عن السينما منذ عام 2016 حيث قدّمت فيلم "تحت الترابيزة".

وقالت نيرمين: "أنا شخصياً معرفش السبب، ويمكن أنا بنتقي شوية، وساعات الدنيا بتبقى واقفة تماماً".

أما عن مشاركتها في الدورة 39 من "مهرجان الإسكندرية"، فقالت نرمين: "الفنان منا لازم يكون حريص على حضور المهرجانات سواء الإسكندرية أو غيرها؛ لأنه تبادل ثقافات فلازم نتواجد معاهم ويفهموا إحنا بنفكر إزاي وهما بيفكروا إزاي، وبشوف إنه ملتقى جميل للصحافيين والفنانين والإعلاميين.

وأضافت: "الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية أكنّ له كل التقدير والاحترام، وهو دايماً مميز وبيحاول يفضل على طول مميز، أما بالنسبة لتكريم إلهام شاهين، فهي حبيبة قلبي، وتستاهل كل خير، وهي فنانة قديرة... فخورة إني إسكندرانية، أنا بحس إن البحر واليود والجو النضيف فيها، وبتديكي صبر، ساعات بيقولوا إني صبورة زيادة عن اللزوم، ورومانسية وعاشقة للبحر وعاشقة لإسكندرية، أول حاجة عملتها اني قفلت التكييف وشمّيت هوا مميز، حتى مش موجود في الساحل الشمالي".

ويشارك نيرمين الفقي في فيلم "تحت الترابيزة" العديد من الفنانين، بينهم: محمد سعد، منة فضالي، حسن حسني، إسماعيل فرغلي، ندى سيف النصر، عزت أبو عوف، إحسان الترك، وإبراهيم عمران.

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