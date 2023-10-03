غادة عبد الرازق تعود إلى السينما بعد غياب خمس سنوات

القاهرة - الخليج 365
علم أن الفنانة غادة عبد الرازق بدأت التحضير لفيلم جديد تعود به إلى شاشة السينما بعد غياب أكثر من خمس سنوات، حيث كان آخر أفلامها فيلم "حرب كرموز" مع الفنان أمير كرارة، والذي عرض في عام 2018.
غادة سوف تبدأ قريباً بتصوير فيلم "تاني تاني"، الذي تم تأجيله من العام الماضي بدون معرفة الأسباب، وكان يحمل اسم "جوازة بالعافية".
فيلم "تاني تاني" يشارك في بطولته الفنانون، أحمد آدم، بيومي فؤاد، ثراء جبيل، محمود حافظ...، وهو من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن وإخراج شريف إسماعيل، وتجسد غادة خلال أحداث الفيلم شخصية "هدى" التي تعمل في بنك، وتجمعها علاقة صداقة ببيومي فؤاد وأحمد آدم منذ الصغر... ومن المقرر أن يُعرض الفيلم في دور السينما خلال موسم نصف العام الدراسي الحالي.
من ناحية أخرى، كانت غادة عبدالرازق قد كشفت عن اتخاذها قراراً بخوض سباق دراما رمضان 2024 بمسلسل مكوّن من 15 حلقة، وذلك بعد نجاحها في تجربة الأعمال القصيرة من خلال مسلسل "تلت التلاتة" الذي قدّمته في رمضان الماضي وهو من 15 حلقة، وحكاية "تحت الحزام" من مسلسل "حدث بالفعل" التي انتهى عرضها أخيراً، وتتكوّن من ثلاث حلقات... وقالت غادة في تصريحات إعلامية: "هتشوفوني في رمضان إن شاء الله بمسلسل جديد مكوّن من 15 حلقة".
وكانت غادة عبد الرازق قد صرحت في أحد البرامج التلفزيونية أنها لن تخوض تجربة الأعمال الطويلة، معلّلة السبب بأن المؤلفين باتوا عاجزين عن التحكّم في أحداث المسلسلات ذات الـ30 حلقة.
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