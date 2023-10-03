شكرا لقرائتكم خبر عن بطل ومخرج فيلم "طعام فضائى" بمهرجان الإسكندرية: استعنت بطبيب نفسى أثناء تصويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت ندوة للفيلم الإيطالى "طعام فضائى" المشارك فى المسابقة الرسمية فى الدورة 39 من مهرجان الإسكندرية السينمائى، وهو إنتاج عام 2023، بطولة وإخراج جورجيو كوجنو، ويشارك فى البطولة كل من فيكتوريا منوني وناتالي فرانكون، وتدور أحداثه حول رجل أربعيني يدعي البرتو يعاني من مرض نفسي يجعله ينفصل عن العالم ويرى أشياء خيالية من الفضاء.

وعقب عرض الفيلم تحدث بطل الفيلم ومخرجه الإيطالي جورجيو كوجنو عن تجربته في "طعام فضائي" قائلا : يعتبر هذا هو عملي الثاني عن الأمراض النفسية خاصة المتسببة فيها السوشيال ميديا وبطبيعتى أحب تقديم أفلام بطلها يكون مرض نفسى غير معروف وهذا حدث فى فيلمى الأول وسأكمل الثلاثية خلال الفيلم المقبل بالحديث عن مرض نفسي آخر.

وأشار جورجيو إلى أنه كونه هو بطل الفيلم ومخرجه فهذا ساعده في تقديم رؤيته للشخصية وانفعالاتها، أيضا أكد أنه خلال تصويره للفيلم استعان بطبيب نفسى ليساعده بجانب زيارته لمركز يتم فيه علاج المرضى الذين يعانون من هذا المرض، حيث جاءت له فكرة الفيلم عام 2007.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة كل من المخرجة الألبانية فلونيا كوديللي والمنتج الإسباني خوانما باجو، وبالنسبة لمسابقة الفيلم القصير يرأس لجنة تحكيمها الفنان محمد رياض، وعضوية اندريا لودفيتشتي من إيطاليا وعامر سالمين من الإمارات، وفي مسابقة الفيلم المصري يرأس لجنة تحكيمها الفنانة شرين وعضوية الناقد عصام زكريا والمونتيرة دينا عبدالسلام أما مسابقة افلام شباب مصر فترأس لجنة تحكيمها الفنانة جومانا مراد وعضوية الناقد سمير شحاتة وسامى حلمى.

أيضا هناك مسابقة السيناريو التي يرأس لجنة تحكيمها الدكتور خالد عبدالجليل وعضوية كل من السيناريست محمد الباسوسي والدكتور خالد بهجت.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا.