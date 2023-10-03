إليسا تهنئ أصالة بأغنيتها الجديدة والأخيرة ترد

بيروت - الخليج 365
هنأت الفنانة اللبنانية إليسا الفنانة أصالة نصري بالأغاني التي طرحتها الأخيرة مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وموقع الفيديوهات اليوتيوب.
وقالت إليسا، عبر حسابها الرسمي على موقع «إكس»: «ألف مبروك أصولة الغالية. الفرحة بصوتك بالأغاني لا توصف والفن الحلو إنت عنوانو متل دايما. يا رب يكون عنوانو النجاح وتشوفي على وجهه كل خير وفرح».
من جانبها، ردت أصالة على رسالة إليسا، وقالت: «صديقتي الحبيبة ألّوسه الله يبارك فيكي وبصحتك وجمالك وإخلاصك، أنا بفتخر بعزيمتك ونجاحك واشتقت لجمعتنا فوق ماتتصوري».
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