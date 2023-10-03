بالفيديو- سلمى أبو ضيف تسرق الأضواء في أسبوع الموضة في باريس بفستان رائع وجمال لا يوصف

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف خلال مشاركتها بأسبوع الموضة في باريس من خلال صور ومقاطع فيديو نشرتها عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بلوك رائع إرتدت فيه فستان باللونين الأبيض والأسود قصير من دون أكمام وزين بوردتين كبيرتين عند منطقت الصدر، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، شاركت الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف صوراً من كواليس تصوير مسلسلها "حكاية تحت الحزام"، وهو ضمن سلسلة حكايات مسلسل "حدث بالفعل"، وظهرت سلمى إلى جانب الممثلة المصرية غادة عبد الرازق التي شاركت معها في هذا العمل، وجسدت دور الدكتورة عليا، وعلقت أبو ضيف على المنشور بالقول: "شكراً أوي يا دكتورة عليا، بحبك برضة".

"حكاية تحت الحزام" مؤلف من 3 حلقات، ويشارك في بطولة المسلسل، إلى جانب غادة عبد الرازق وسلمى أبو ضيف الممثل خالد أنور، تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي.

