بالصور-بلوك رائع.. رانيا يوسف تتألق بجمالها وتسحر الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية رانيا يوسف بأخر ظهور لها عبر حسابها الخاص من خلال صور شاركتها مع الجمهور ظهرت فيها بلةك رائع حيث إرتدت فسنان قصير باللون الأزرق ضيق من دون أكمانم وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع فولار باللون الوردي بالإضافة إلى مكياج رائع أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، ودعت رانيا يوسف مدينة كان بصور نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، أطلت فيها من شوارع كان بلوك صبفي حسث كانت ترتدي فستان مة الجينز من دون أكمام وربطت شعرها على شكل ذيل الحصان مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها، وعلقت رانيا على المنشور مثيرةً فضول الجمهور عن وجهتها القادمة بالقول : "إلى اللقاء كان، بس يا ترى ‏رايحين فين؟".



