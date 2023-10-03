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ميرنا وليد - بيروت - حطفت الممثلة المصرية هنا الزاهد الأنظار بجمالها وأناقتها بعد أخر ظهور لها عبر حسابها الخاص، حيث تألقت بلوك رائع وشيك إرتدت فيه قميص باللون الأبيض ذات أكمام طويلة مع سروال واسع بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج رائع اظهرت من خلاله جمال وجهها.
وفي وقت سابق، أكدت هنا الزاهد على تأثير الشائعات التي تطال حياتها الزوجية على علاقاتها، وقالت: "علشان إنت اخترت تبقى ممثل أي إشاعة تطلع عليك لازم تستقبلها من غير ما تأثر في نفسيتك". وأضافت: "أكيد أنا إنسانة وبتأثر بالشائعات، لكن مش بردّ، وأحب حياتي الشخصية تبقى بعيد عن شغلي، والناس تتكلم عن أعمالي".
كانت هذه تفاصيل خبر بالأبيض الشيك.. هنا الزاهد تبرز جمالها و تتألق - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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