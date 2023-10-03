بالصور- بحفل ضخم ..ميريام فارس تشعل أجواء دبي بحضور جماهيري كبير

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اللبنانية ميريام فارس حفلاً ضخماً في كوكا كولا أرينا في دبي لمخرّيجي الجامعة الاميركية في الامارات. بعد 3 سنوات.. المحكمة تصدر قرارها الأخير بحق فادي الهاشم زوج نانسي عجرم

وحقق الحفل نجاح كبيراً بعد أن حضر أكثر من ٧ آلاف متفرّج أتوا من جميع الإمارات لحضور هذا الحدث الضّخم بتفاعل وأجواء رائعة، اختتمت ميريام مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة وسط تفاعل هستيري من الجمهور، كما وغنّت لأوّل مرّة أغنية تراثية بعنوان "شيشني شيشني" قدّمتها على طريقتها الخاصة لتعلو هتافات الحضور على ايقاع هذه الأغنية الرائعة.

كما وجهت ميريام كلمة لخرّيجي الجامعة الأميركية قائلة :" تشبّثوا بإيمانكم بقدراتكم وامضوا في معترك الحياة بخطوات ثابتة".

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