شذى حسون تستقبل هلا المر وهالة صدقي وصفية العمر بالورود استعداداً لمهرجان العراق الدولي

ميرنا وليد - بيروت - تنطلق اليوم فعاليات الدورة الاولى من مهرجان العراق الدولي، وقد وصل مجموعة من المشاهير من مختلف الدول إلى فندق بابليون حيث استقبلت الفنانة العراقية شذى حسون التي ترأس المهرجان كل شخص من الضيوف بباقة من الورود.



ومن بين المشاهير الذين وصلوا الإعلامية هلا المر وزوجها السيد مروان سمعان، الممثلة هالة صدقي، المخرجة إيناس الدغيدي، الممثلة صفية العمري، الممثل منذر رياحنة، الفنانة بشرى، الممثل جمال سليمان الإعلامية بوسي شلبي.

ووصل من لبنان الأسماء التي سيتم تكريمها الفنان وليد توفيق والممثل باسم مغنية والمؤلف الموسيقي ميشال فضل والمخرج فادي حداد.

وتضم لجنة تحكيم المهرجان نقيب الفنانين العراقيين د. جبار جودي، نقيب الفناني المصريين أشرف زكي، الممثلة العراقية شذى سالم، الموسيقار العراقي نصير شمه، المخرجة المصرية إيناس الدغيدي، المنتج المصري محسن جابر، الناقد الفني الدكتور جمال فياض.

ومن المتوقع حضور الفنان المصري محمد رمضان لتكريمه في الحفل.