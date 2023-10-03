إليسا تهنئ أصالة على أغنيتها الجديدة وتوجه لها رسالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

هنأت الفنانة إليسا المطربة أصالة نصري بعد أن طرحت الجزء الأول من ألبومها الجديد "لحقت نفسي"، وحقق نجاح كبير.

وكتبت إليسا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "أكس": "ألف مبروك أصولة الغالية، الفرحة بصوتك بالأغاني لا توصف والفن الحلو أنتي عنوانه متل دايما، يارب يكون عنوانه النجاح وتشوفي على وجهه كل خير وفرح".

ألبوم "لحقت نفسي"، من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات. يشهد عدة مفاجآت، ومنها عودتها للتعاون، مع الملحن محمد ضياء، بعد غياب دام 18 عاما، وتقدم من ألحانه وتوزيعه أغنيتين، منها "متسألنيش"، وكتب الكلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل، الذي توفي في يناير الماضي عن عمر يناهز 47 عاما، إثر معاناته من أزمة قلبية.