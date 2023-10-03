غدا.. منصة WATCH IT تبدأ عرض أحدث أعمالها الأصلية الكوميدية "على باب العمارة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تبدأ منصة WATCH IT غدا الأربعاء عرض حلقات "على باب العمارة" أحدث أعمالها الأصلية وهو مسلسل كوميدي درامي يناسب كل أفراد الأسرة.

وتدور أحداث مسلسل "على باب العمارة" حول شاب ثري صعيدي نرجسي ومتعجرف، تضطره الظروف للعمل كبواب عمارة بالقاهرة، وترك الحياة في الصعيد لتحقيق مهمة ما، ليبدأ رحلته الجديدة التي تحوله من بواب، إلى بطل يحبه ويلجأ إليه الجميع.

المسلسل المكون من 10 حلقات ويعرض منه حلقتين أسبوعيا كل أربعاء، من بطولة الفنان حاتم صلاح يجسد الشخصية الرئيسية "عوض،" والفنان محمد رضوان في شخصية حامد وآية سماحة في شخصية نوسة، ومحمد محمود، غادة طلعت، محمد عبدالعظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبد الواحد، بوسي الشامي.

وينضم للمسلسل نخبة من النجوم كضيوف شرف في حلقات متفرقة من ضمنهم أحمد أمين، رحمة أحمد، عبدالرحمن حسن، محمود السيسي، مصطفى غريب وياسر الطوبجي.

يأتي على باب العمارة بعد سلسلة نجاحات حققتها مؤخرا أعمال WATCH IT الأصلية من ضمنها الجزء الثاني من مسلسل ريفو، والمسلسل الكارتوني "ديسكفري،" والمسلسل الكوميدي بالطو. وذلك في إطار خطة المنصة الاستراتيجية لإنتاج أعمال تناسب كل أفراد الأسرة.

تأسست منصة WATCH IT عام 2019، في خطوة لحماية الملكية الفكرية للمحتوى الدرامي والسينمائي المصري والعربي وعمل أكبر مكتبة من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والبرامج للمشاهد العربي في كل دول العالم. وتلعب WATCH IT دورا كبير منذ تأسيسها في إثراء المنافسة الفنية بتقديم محتوى متنوع من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمسرحيات، حيث جذبت ملايين المستخدمين بمحتواها. وبدأت WATCH IT في نهاية 2021 في التوسع في انتاج الأعمال الأصلية Originals مع التوسع في عملية الاستحواذ على الأعمال المختلفة العربية وغير العربية.