في ندوة تكريمه بالإسكندرية السينمائي.. خالد زكي :وقوفي أمام الزعيم عادل إمام شرف كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

عقدت اليوم الثلاثاء ندوة لتكريم الفنان الكبير خالد زكي ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته ال٣٩، بحضور محموعة كبيرة من نجوم الفن منهم علي بدرخان، أحمد وفيق، محمد عبد العزيز، سهير شلبي.

بدأ الفنان خالد زكي حديثه قائلا: "أوجه الشكر لكل من عملت معهم في مشواري الفني ولهم مني كل التحية والتقدير فهم من دفعونا للإجادة من خلال النقد والجمهور، وأنا أحترم كل رأي والملاحظات التي يقولها المشاهدين، وأطور من نفسي دائما".

وتحدث عن دور وزير الداخلية في مسلسل "صاحب السعادة" وقال: "كنت سعيد لوقوفي أمام الزعيم عادل إمام، ولكن الشخصية كانت في منتهى الخطورة خصوصا أنها تدمج بين الكوميديا والتراجيديا وأنا لست شخصا كوميديا، وأحب أن أعرف قبل أن أبدأ أبعاد الشخصية، وبخبرتي ودراستي أقدمها بشكل جيد، ويجب أن أتبع تعليمات المخرج لأنه يكون مهتم بخروج أبطاله بأحسن صورة، ونجاح العمل هو نجاح لنا جميعا وعلينا أن نبتعد عن دائرة الذاتية، ولكن حينما أقدم دور جيد فهذا يعود على كل العاملين بالخير"

وتحدث الفنان خالد ركي عن زوجته الراحلة قائلا: "هي رفيقة رحلة العمر وقصة حب مهولة لمدة ٤٧ سنة، وأيضًا كان يهمني أن يتواجد معي أولادي".

وكشف عن رفضه المشاركة في مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرا" في البداية وقال: "اكتشفت بعد عامين أن رفضي كان خطأ والذي قدم الدور بدلا مني الفنان فاروق الفيشاوي، وكان فتحة خير عليه".

وعن دوره في فيلم "طباخ الريس" قال: "مسئولية كبيرة بالنسبة لي ولكل صناع الفيلم، والإنتاج كان متميز جدا، وأحيي ذكرى الزميل طلعت زكريا، وحينما حدثني طلعت كان دوري ليس الرئيس واعتذرت عن الفيلم ولكن المخرج تحدث معي وأخبرني أن الدور للزعيم عادل إمام وبعد فترة حدث تعديل ضخم جدا للسيناريو وبعدها وجدت أن عادل يعتذر عن الدور ورشح لـ محمود عبدالعزيز وبعدها اعتذر فتواصل معي طلعت وطلب مني التواجد لدور الرئيس وأخبرني أن سعيد حامد هو من سيخرج الفيلم".

وتابع: "سعيد حامد كان قد أرسل لي من فترة دور ضيف شرف في فيلم على جنب يا أسطى واعتذرت، والإعتذار وقتها كان يؤخذ بحساسية شديدة وسبب في غيابي سنوات عن السينما، وحينما تواصلنا بخصوص فيلم طباخ الريس رحب كثيرا وأصبح بيننا صداقة كبيرة، وبعد طرح الفيلم حقق نجاحا كبيرا في الشارع، وذهب الراحل طلعت زكريا لمقابلة الرئيس"

وعن طريقة اختيار أعماله قال: "أبحث دائما عن الأعمال التي تضيف لمشواري الفني ومن بداياتي بعد تقديم ثلاثة أعمال عملت مع محمود المليجي وقال لي أتوسم فيك خيرا، ونصحني بأن أتواجد في أعمال مهمة ولا أهتم بالإنتشار حتى لو بقيت في منزلي بدون أموال، ومن البداية لم أسعى للإنتشار، وهذا نابع من إحترامي لجمهوري وللنقاد وأريد أن يقال لأولادي أن والدكم قدم أعمالًا جيدة، ودائما أترك كل حياتي وخطواتي لله.

وكشف "زكي" عن قلة أعمالة المسرحية وقال: "تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية وعملت في القومي حتى خرجت على المعاش، قدمت ٥ أعمال مسرحية في القطاع الحكومي، و٢ في القطاع الخاص، وبعدما قدمت تلك الأعمال طلبت في أكثر من مسرحية ولكن لم أجد العرض المناسب لي لأتواجد لذلك كنت أعتذر.

جاء اختيار خالد زكي للتكريم تقديراً لتميزة الفني والأدوار المؤثرة التي شارك بها طوال مشواره الفني سواء بالسينما أو التليفزيون، إذ شارك في العديد من الأفلام منها «طباخ الريس، فتح عينيك، السفارة في العمارة، ملاكي إسكندرية»، كما قدم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة منها «الدوائر المغلقة، زمن الأقوياء، الشهد والدموع».