الليلة.. صلاح عبد الله ضيف إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

يحل الفنان صلاح عبدالله ضيفًا، في حلقة الليلة من برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس على قناة "Dmc".

ونشر الفنان صلاح عبد الله صورة له برفقة إسعاد يونس على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" وعلق عليها: "مين صاحب القرعة المنورة دي".

وعرض للفنان صلاح عبدالله مؤخرًا مسلسل "سفاح الجيزة" وسط نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية منهم الفنان أحمد فهمي، ركين سعد، حنان يوسف وحقق المسلسل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضه على منصة "شاهد".

كما شارك بعدد من الأعمال سواء التليفزيونية أو السينمائية أبرزها فيلم "البطة الصفرا" والذي عرض ضمن موسم أفلام الصيف لهذا العام، إلى جانب مسلسل "تلت التلاتة" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق والذي تم عرضه بموسم رمضان الماضي.