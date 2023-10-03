"بيموتوا نص الوسط الفني ".. خالد زكي يرد على شائعات إفلاسه ووفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - رد الفنان خالد زكي على الشائعات المتداولة عن إفلاسه ووفاته، والتي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال خالد زكي، خلال ندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط: مش مظبوط إني أفلست وإني معييش فلوس، الحمد لله إحنا كلنا كويسين وهما بيموتوا نص الوسط الفني لمجرد التريند والدولارات، ولو مفيش في جيبي فلوس بقفل على نفسي الباب وآكل فول وطعمية والرزق ربنا هو اللي بيقسمه، فأنا بترك كل حياتي وخطواتي لله سبحانه وتعالى.

وتابع: الاعتذارات الكثيرة في حياتي، ونتيجة لهذه الاعتذارات لأني ماشي بأسلوب اقتصادي مالي، أنا شايف إنه غلط من الناحية العملية، أنا أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، ولم أؤمّن أولادي ماديًا حتى هذه اللحظة.

وأضاف: لكن الهاجس الأكبر اللي الواحد بيدور في ذهنه كثيرًا أن أنا ليه معنديش أي مشروع تجاري خالص؟ أنا مصدر رزقي الوحيد هو التمثيل، مفيش 10 جنيه بتجيلي من الناحية التجارية، وبقلق لو الواحد حصله حاجة أولادي يحتاسوا، لأن عيشتهم كويس جدًا ومبسوطين، ولكن بدعو ربنا أن يوم ما ييجي اليوم بتاعي أبقى واقف على رجلي، ومحتاجش أي حد لا ماديًا ولا معنويًا.