إنهاء الخلافات بين إضراب نقابة الكتاب الأمريكية وشركات الإنتاج في هوليوود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

توصلت نقابة الكتاب الأمريكية "Writers Guild of America" لاتفاق شبه نهائي بإنهاء الخلافات بينها وبين شركات الإنتاج في هوليوود بعد إضراب استمر عدة أشهر مطالبين بأجور عادلة ومساواة بين العاملين في النقابة.

وكشفت نقابة الكتاب الأمريكية في تقرير لموقع "The Hollywood Reporter" عن رسالة وجهت إلى المسؤولين عن الإضراب جاء فيها: "لقد توصلنا إلى اتفاق مبدئي وسيمثل اتفاقًا من حيث المبدأ على جميع نقاط التي اختلفنا عليها خلال الفترة المقبلة، ويمكننا القول بكل فخر أن هذه الصفقة استثنائية مع العديد من الامتيازات وحماية للكتاب في جميع القطاعات".

وأوضح تقرير موقع "The Hollywood Reporter" أن الأطراف توصلت لاتفاق مؤقت مدته ثلاث سنوات وسيتم التصديق عليه من قبل أعضاء نقابة الكتاب الأمريكية بعدما استجابت الاستوديوهات لطلبات النقابة في اللحظة الأخيرة.

وطالبت لجنة التفاوض النقابية في رسالتها للأعضاء بالصبر على الكشف عن التفاصيل الخاصة بالصفقة والتي سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة والأهم الأن هو أن يتأكد العاملين بالنقابة أن كل ما تم الاتفاق عليه تم تدوينه في العقد النهائي للصفقة.

وستنتقل الصفقة أولاً إلى لجنة التفاوض التابعة للاتحاد للتصويت، ثم إلى مجلس إدارة "WGA West" ومجلس "WGA East" للموافقة عليها؛ ومن المقرر مبدئيا إجراء كلا الاستفتاءين غدًا الثلاثاء، وقالت لجنة التفاوض إنه إذا وافق هؤلاء القادة، فسوف يصوت مجلس الإدارة والمجلس أيضًا على ما إذا كان سيتم إنهاء الإضراب في تاريخ ووقت معين سيتم تحديدهما في انتظار التصديق".

وشارك العديد من أبرز نجوم هوليوود مؤخرا بإضراب نقابة الكتاب في هوليوود أبرزهم النجمة الأسترالية، مارجو روبي، النجم البريطاني، دانيال رادكليف، النجم براين كرانستون، إلى جانب فريق عمل فيلم السيرة الذاتية "Oppenheimer" وفريق عمل فيلم الأبطال الخارقين "Deadpool 3" والذين أعلنوا عن إيقاف التصوير وانضمامهم إلى الإضراب.

وإضراب نقابة ممثلي هوليوود ليس بجديد بل ممتد من شهر مايو الماضي ويشارك به قرابة الـ 160 ألف شخص بين كتاب، مذيعين، والصحفيين والإذاعيين وانضم إليهم مؤخراً عدد كبير من الممثلين في محاولة من الجميع لتحسين الأجور والمساواة بين العاملين في النقابة إلى جانب محاولتهم لصد بعض الشركات التي تحاول استخدام الذكاء الاصطناعي مقابل الاستغناء عن العديد من العاملين خلال الفترة المقبلة وهو ما أغضب الآلاف مطالبين بتمكينهم من حقوقهم".