بالفيديو.. كريم عبد العزيز يعلن تأييد السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان كريم عبد العزيز وهو يدعم ويؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة.

وظهر "كريم" بالفيديو وهو يعلن دعم الرئيس السيسي قائلًأ: "أؤيد وأرشح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة لما بدأه من إنجازات ومشروعات ملموسة على أرض الواقع للمواطن المصري".

وأقيم أمس الاثنين العديد من الحفلات الغنائية ما بين ميدان الكوربة بمدينة نصر، و ميدان الجلاء أمام قسم الدقي، وحفل ساحة متحف الحضارة احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر إلى جانب الاحتفال بإعلان السيسي ترشحه لفترة رئاسية مقبلة.

وأحيا الحفلات نخبة من نجوم الغناء وهم رضا البحراوي، إيهاب توفيق، عبد الباسط حمودة، محمود الليثي، بوسى، رامي عاشور، ساندي، وحكيم.