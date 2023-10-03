شكرا لقرائتكم خبر عن بيت ديفيدسون يدمر سيارته من جديد.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت التقارير أن الممثل الكوميدى بيت ديفيدسون دمر سيارته بعد مغادرته أحدث عروض الاستاند أب كوميدى في The Wiltern في لوس أنجلوس، ويقال أن ديفيدسون اصطدم بسيارته بجانب الحائط أثناء خروجه من المكان، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وكما يظهر في الصور التي حصلت عليها PageSix، شوهدت عدة علامات على جانب سيارته السوداء من الباب الأوسط إلى العجلة الخلفية، حيث شوهد ديفيدسون في مقعد السائق إلى جانب أربعة آخرين في السيارة.



بيت ديفيدسون

في يوليو الماضى، اتُهم الممثل الكوميدي بالقيادة المتهورة بعد اصطدام سيارته بصنبور إطفاء بجانب منزل في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، ومن ثم في 4 مارس الماضى حكم عليه بأداء 50 ساعة في خدمة المجتمع كجزء من 18 شهرا، بـ "برنامج التحويل".

وفقًا لـ TMZ في ذلك الوقت، كان ديفيدسون برفقة نجمه المشارك في Bupkis Chase Sui Wonders في السيارة، ولم يصب أحد.

لعب ديفيدسون مؤخرًا دور البطولة في فيلم Dumb Money، والذي يستند إلى GameStop القصير لشهر يناير 2021، ويشارك في بطولة الفيلم أيضًا بول دانو، وفنسنت دونوفريو، وأمريكا فيريرا، ونيك أوفرمان، وسيث روجن.

في وقت سابق من هذا العام، لعب الممثل الكوميدي دوره في المسلسل الدرامي الكوميدي Bupkis، إلى جانب إيدي فالكو وجو بيشي في دور والدته وجده الخياليين على التوالي.

وكان من المقرر أن يعود الممثل الكوميدي إلى برنامج ساترداي نايت لايف في شهر مايو الماضى بعد مغادرة العرض خلال عام 2022، ولكن تم إلغاء ظهوره بسبب إضرابات هوليوود.