شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج الفيلم السلوفينى "بينيى": لم أجد صعوبة فى التعامل مع الأطفال خلال التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت، منذ قليل، ندوة الفيلم السلوفينى "بينيى" ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط فى دورته الـ39 بالمسابقة الرسمية للمهرجان، بحضور المخرج سلوبودان ماکسیموفيتش، وأدارت الندوة الناقدة الفنية دعاء حلمى.

وقال المخرج سلوبودان ماکسیموفيتش: تحمست لفيلم بينيي الذي يتحدث عن الأطفال لأنني أهتم بهم كثيرا، والسينما لم تهتم بهم، فهذا ما دفعني لتقديم عمل يعبر عنهم، وعن مشاكلهم وأوجاعهم مع الأسرة، خاصة أن هناك فجوة كبيرة بين الأطفال والآباء، وفضلت أن يكون الفيلم ذات طابع كوميدي.

وأضاف سلوبودان ماکسیموفيتش : هذه الزيارة الأولى لى فى مصر، وهذا الفيلم الثالث بالنسبة لى، وشاركت فى كتابة العمل مع مؤلفته بعد أن أعجبت بالفكرة التى طرحتها الخاصة بمشكلة طفل فى دار رعاية يحاول أن يبحث عن والديه من أجل أن يقضى معهما الكريسماس وهو ما لم يتحقق.

وأوضح ماکسیموفيتش : لم أجد صعوبة فى التعامل مع الأطفال أثناء تصوير العمل، وكنت أترك لهم المساحة لتعبير عن أنفسهم، فضلا عن أننى كنت أحمسهم دائما بالحديث معهم باستمرار على أنهم أفضل من نجوم كبار لديهم خبرات فى عالم التمثيل.

يذكر أن الفيلم قد حصد جائزة أفضل فيلم من مهرجان كي ترى وجائزة الجمهور من مهرجان سراييفو وجائزة أفضل فيلم من مهرجان الطفولة والشباب السينمائي الدولي في سيارتة يتخلص منهم بابا نويل في المدينة فيواجهون مغامرة مثيرة، ويعرض أول فى أفريقيا والشرق الأوسط، الفيلم حصد جائزة أفضل فيلم من مهرجان كي ترى وجائزة الجمهور من مهرجان سراييفو وجائزة أفضل فيلم من مهرجان الطفولة والشباب السينمائى الدولى.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة كل من المخرجة الالبانية فلونيا كوديللي والمنتج الاسباني خوانما باجو وبالنسبة لمسابقة الفيلم القصير يرأس لجنة تحكيمها الفنان محمد رياض وعضوية اندريا لودفيتشتي من ايطاليا وعامر سالمين من الامارات وفي مسابقة الفيلم المصري يرأس لجنة تحكيمها الفنانة شرين وعضوية الناقد عصام زكريا والمونتيرة دينا عبدالسلام أما مسابقة افلام شباب مصر فترأس لجنة تحكيمها الفنانة جومانا مراد وعضوية الناقد سمير شحاته وسامي حلمي.

أيضا هناك مسابقة السيناريو التي يرأس لجنة تحكيمها الدكتور خالد عبدالجليل وعضوية كل من السيناريست محمد الباسوسي والدكتور خالد بهجت.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا.